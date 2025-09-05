Brasil: Messi se despide del Monumental con doblete y Brasil golea a Chile

MADRID, 5 Sep. 2025 (Europa Press) -

El delantero argentino Leo Messi se despidió este jueves del estadio Monumental de Buenos Aires con un doblete ante Venezuela en la victoria albiceleste (3-0), en la jornada 17 de las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026, y la Brasil de Carlo Ancelotti se impuso con autoridad frente a Chile (3-0) gracias a los goles de Estevao, Lucas Paqueta y Bruno Guimaraes.

Argentina disputaba el último partido de eliminatorias al Mundial 2026 como local en el estadio Monumental, y el que podría ser el último de Leo Messi en territorio argentino. Una fecha marcada en rojo en el particular calendario del ocho veces ganador del Balón de Oro, y así lo demostró. Desde el principio se echó el juego del equipo a la espalda, con Mastantuono, titular por primera vez con la albiceleste, y los atléticos Julián Álvarez y Thiago Almada como socios. Y en el minuto 39, tras varias intentonas sofocadas por el meta venezolano, un gran pase Paredes dejó en el mano a mano a Julián Álvarez, que regaló el gol a Messi. Un resultado de 1-0 con el que Argentina se iría al descanso, pero que aumentaría en los segundos 45 minutos.

El segundo lo fabricarían dos jugadores que entraron desde el banquillo. El nuevo jugador del Atlético de Madrid Nico González puso un gran centro desde la izquierda para el remate de cabeza de Lautaro Martínez. Y con la victoria ya en el bolsillo, Messi se encargaría de redondear su gran última noche en el Monumental, estadio en el que nunca ha perdido (22V 7E) y en el que anotó su primer gol con la selección en suelo argentino, con un último tanto. Esta vez, el regalo vendría de Almada, que le puso un pase raso en el punto de penalti a Messi para que este introdujera el balón en la portería venezolana con un pase a la red.

Por su parte, Brasil también se despidió ante su público de las eliminatorias con triunfo frente a una decepcionante Chile. Los de Ancelotti, que no contaban con jugadores importantes como Vinícius Junior, Rodrygo o Militao, firmaron el mejor encuentro desde que el italiano es seleccionador. El primer gol llegaría tras una jugada coral por el costado izquierdo que acabó con un remate de Raphinha, rechazado por el meta chileno, que introdujo a la red Estevao con un remate acrobático de chilena.

Ya en la segunda parte llegarían los otros dos goles brasileños. Primero, Lucas Paqueta, asistido tras una gran acción individual por el costado izquierdo de Luiz Henrique, convertiría en gol el primer balón que tocaba sobre el terreno de juego. Después, sería Bruno Guimaraes el que culminaría la goleada de Brasil empujando un balón que se había quedado en la línea de gol tras un remate de Luiz Henrique que se había estrellado en el larguero. Además, Uruguay y Colombia también ganador sus partidos ante Perú y Bolivia, respectivamente, de manera contundente por sendos 3-0.

En el caso de los charrúas, Rodrigo Aguirre, Giorgian de Arrascaeta y Federico Viñas serían los autores de los tantos, mientras que James Rodríguez, Jhon Córdoba y Juan Quintero fueron los goleadores cafeteros. Por último, Paraguay y Ecuador, ambas ya clasificadas para el Mundial, no pasaron del empate sin goles en Asunción.