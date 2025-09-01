Brasil: Mona Kuhn mantendrá un encuentro con el público por la inauguración de su exposición en el Mucac La Coracha

MÁLAGA, 1 Sep. 2025 (Europa Press) -

La artista Mona Kuhn (São Paulo, Brasil, 1969) mantendrá un encuentro con el público con motivo de la inauguración de su exposición en el Mucac La Coracha de Málaga. La cita gratuita tendrá lugar el sábado, 6 de septiembre a las 11 horas con entrada libre hasta completar aforo.

Con motivo de la inauguración de la exposición 'Mona Kuhn. Y tu desnudo será un poema' (5 septiembre - 2 noviembre), el Mucac La Coracha celebra un encuentro con la fotógrafa estadounidense. Durante la cita, los asistentes podrán descubrir algunos aspectos del trabajo fotográfico de Kuhn, además de conocer de primera mano el proceso creativo de una de las creadoras internacionales más destacadas de las últimas décadas.

La actividad también incluye una visita a la exposición con la artista y el comisario. La muestra 'Mona Kuhn. Y tu desnudo será un poema' se inaugurará el 5 de septiembre y se podrá ver en este espacio expositivo municipal hasta el 2 de noviembre.

Mona Kuhn es una artista estadounidense, con ascendencia alemana, nacida en 1969 en São Paulo (Brasil). Se licenció en la Ohio State University antes de ampliar sus estudios en el San Francisco Art Institute. Es investigadora independiente en el Getty Research Institute de Los Ángeles, y sus obras se han expuesto de forma continuada, revelando una asombrosa coherencia en técnica, tema y propósito. En 2021 recibió el Premio Stieglitz por su contribución a la fotografía artística.

Durante más de 25 años, Mona Kuhn ha utilizado la fotografía para reexaminar el discurso figurativo, plasmando la presencia física y metafísica en la figura humana.

Su estilo es reconocido por el tratamiento del cuerpo desnudo en entornos naturales o domésticos luminosos, en los que crea un ambiente de relajación y confianza con sus modelos, amigos y colaboradores habituales.

La exploración del cuerpo desnudo, entendido en el seno de la cultura naturista, ha sido el tema más recurrente en su ya dilatada trayectoria.

La obra de Mona Kuhn se encuentra en colecciones privadas y públicas de todo el mundo, como el Museo J. Paul Getty Museum, el Museo de Arte del Condado (Lacma) de Los Ángeles, el Fine Arts Museum de Houston y el Museo Kiyosato de Japón. La obra de Kuhn se ha expuesto en el Louvre y en Le Bal de París, la Whitechapel Gallery y la Royal Academy of Arts de Londres, el Musée de l'Elysée de Suiza, el Leopold Museum de Viena (Austria), y actualmente se presenta una exposición en el Lianzhou Museum of Photography, China.