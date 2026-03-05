Brasil: Muere en la cárcel involucrado en escándalo del Banco Master

MourÆo fue arrestado la mañana del miércoles en la tercera fase de la Operación "Cumplimiento Cero". Según O Estado de SÆo Paulo, Sicario se ahorcó usando su propia camisa, atando un extremo a una barra y el otro alrededor de su cuello.

La PF informó que los agentes le brindaron atención médica inmediata y activaron a los paramédicos, pero falleció poco después en el hospital.

Su nombre aparece en la investigación de la Policía Federal sobre el escándalo del Banco Master: según los investigadores, dirigía una red de vigilancia ilegal para Vorcaro, quien también fue arrestado el miércoles. La red estaba diseñada para obtener información confidencial sobre competidores, periodistas —incluido Lauro Jardim del periódico O Globo— y funcionarios públicos, con el fin de intimidarlos.

Según la Policía Federal, Sicario también tuvo acceso no autorizado a los sistemas informáticos de la propia Policía Federal, del Ministerio Público Federal e incluso del FBI y la Interpol de EE. UU. para monitorear a los presuntos adversarios del banquero.

La Policía Federal ha declarado que iniciará una investigación para esclarecer las circunstancias del incidente, según informó la oficina del juez del Tribunal Supremo André Mendon‡a, relator del caso, y ha asegurado que publicará los videos que demuestran los hechos. (ANSA).