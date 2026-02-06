Brasil muestra nueva apertura a conversaciones entre Mercosur y China, Pekín busca estrechar lazos

Por Lisandra Paraguassu y Lucinda Elliott

BRASILIA/MONTEVIDEO, 6 feb (Reuters) - Brasil está considerando impulsar por primera vez un acuerdo comercial parcial entre el bloque Mercosur y China, dijeron funcionarios de alto rango del Gobierno brasileño, lo que supondría un cambio importante para la mayor economía de América Latina.

Brasil ha vetado durante mucho tiempo las negociaciones formales con Pekín para proteger a los fabricantes nacionales del aumento de las importaciones chinas. Sin embargo, dado que Pekín ha buscado estrechar los lazos comerciales y Washington ha impuesto oleadas de aranceles, el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva está reconsiderando ahora esa postura.

En una declaración conjunta emitida durante la visita del presidente uruguayo, Yamandú Orsi, a Pekín para reunirse con el presidente Xi Jinping esta semana, ambos expresaron su deseo de que las negociaciones de libre comercio entre China y el Mercosur puedan comenzar "lo antes posible". El Mercosur está formado por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, y Bolivia está a punto de convertirse en miembro de pleno derecho.

Aunque un pacto comercial formal y completo sigue estando lejos, dos funcionarios del Gobierno brasileño afirmaron que ahora se considera plausible un acuerdo parcial entre Mercosur y China a largo plazo, impulsado por los aranceles estadounidenses sobre los productos de sus socios comerciales, que han perturbado el comercio mundial y reconfigurado las alianzas comerciales.

Los Ministerios de Relaciones Exteriores y Comercio de China no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

La evolución de la postura de Brasil refleja lo que uno de los funcionarios, que pidió no ser identificado debido a la delicadeza de las conversaciones, denominó un "nuevo escenario global".

"Tenemos que diversificar nuestros socios", afirmó el funcionario. "China tiene la ventaja de que podemos trabajar con un acuerdo parcial, solo en algunas líneas arancelarias", añadió.

Otro funcionario brasileño directamente involucrado en las negociaciones internas del Mercosur dijo que el bloque podría avanzar en barreras no arancelarias como las cuotas de importación, los procedimientos aduaneros y las regulaciones de salud y seguridad, lo que por sí solo crearía aperturas significativas en el mercado chino.

El funcionario dijo que era demasiado pronto para especificar qué sectores empresariales podrían ser objeto de debate, y calificó la cuestión de "muy compleja".

"NUEVA DINÁMICA EN LA REGIÓN"

Brasil se ha mostrado anteriormente cauteloso ante un pacto más amplio por temor a que la enorme producción industrial de China pueda abrumar a los fabricantes nacionales.

Sin embargo, la inversión china en la producción en Brasil ha crecido en los últimos años, una expansión que Brasilia está dispuesta a mantener.

Las políticas económicas del presidente estadounidense, Donald Trump, que han incluido presionar a los gobiernos latinoamericanos para que frenen sus lazos con China, probablemente estén empujando a Pekín a cerrar nuevos acuerdos comerciales en la región, dijo Ignacio Bartesaghi, experto en política exterior de la Universidad Católica del Uruguay.

"Hay una nueva dinámica en la región en lo que respecta al comercio, impulsada principalmente por Trump", dijo Bartesaghi. "Ideas que antes parecían totalmente estancadas, ahora podrían avanzar", añadió.

Sin embargo, cualquier acuerdo del Mercosur requeriría el consenso de todos sus miembros, lo que plantea una serie de retos importantes.

Paraguay es uno de los doce países del mundo que mantienen relaciones diplomáticas formalmente con Taiwán, reclamado por China, un factor que complica —aunque no descarta necesariamente— cualquier acuerdo con Pekín, dijeron funcionarios brasileños.

Paraguay importó productos de China por valor de US$6.120 millones en 2025 y ha sido incluido en las conversaciones entre el Mercosur y China, lo que indica que el diálogo sigue siendo posible. El presidente paraguayo, Santiago Peña, ha dicho que no se opone a un pacto entre el Mercosur y China, siempre que se respete el derecho de Paraguay a mantener relaciones diplomáticas con Taiwán.

"Si hay un bloque hoy en día que puede negociar con cualquier país o bloque, ese es el Mercosur", declaró Peña en una entrevista concedida en julio a los medios de comunicación argentinos.

Argentina, la tercera economía más grande de América Latina, también podría dificultar el consenso. Se ha acercado a Washington bajo el mandato del presidente Javier Milei, que asumió el cargo en 2023. Milei ha dado prioridad al fortalecimiento de las relaciones con Estados Unidos, incluido un acuerdo de intercambio de divisas por valor de US$20.000 millones con el Tesoro estadounidense.

China sigue siendo un acreedor clave y un importante comprador de las exportaciones agrícolas de Argentina.

Pero Buenos Aires podría mostrarse reacia a apoyar las conversaciones lideradas por China dentro del Mercosur, al menos a corto plazo, según expertos como Bartesaghi, sobre todo si dichas conversaciones pudieran socavar los esfuerzos de Milei por conseguir el respaldo de Estados Unidos para las reformas económicas y la financiación.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina dijo que no haría comentarios sobre "hipótesis" cuando Reuters le preguntó sobre las conversaciones entre el Mercosur y China.

"Argentina mantiene relaciones cordiales con China, pero no son muy visibles", afirmó Florencia Rubiolo, directora del think tank argentino Insight 21.

Mejorar las relaciones mediante un acuerdo a nivel del Mercosur haría que esa relación fuera más visible, afirmó.

"Si se trata de gestos diplomáticos, parece poco probable que el Gobierno apoye un acuerdo de este tipo", añadió. (Reporte de Lucinda Elliott en Montevideo y Lisandra Paraguassu en Brasilia. Reporte adicional de Daniela Desantis en Asunción, Lucila Sigal en Buenos Aires y Ryan Woo en Pekín. Edición de Cassandra Garrison y Rosalba O'Brien; Editado en Español por Ricardo Figueroa)