Brasil multa a compañías empaquetadoras de carne por comprar ganado criado ilegalmente

BRASILIA (AP) — La agencia ambiental de Brasil impuso multas por 64 millones de dólares a 23 compañías empaquetadoras de carne y sus proveedores por adquirir y vender ganado criado ilegalmente en tierras deforestadas de la Amazonía.

La operación, de nombre Carne Fría 2, fue puesta en marcha la semana pasada. Dio seguimiento a 18.000 cabezas de ganado criadas en 260 kilómetros cuadrados (100 millas cuadradas) de praderas restringidas para uso comercial debido a la deforestación ilegal. Los agentes de la dependencia también incautaron 8.854 cabezas de ganado encontradas en las zonas restringidas. Las noticias sobre las multas comenzaron a salir a la luz el fin de semana.

La ganadería es el principal motor de la deforestación en la Amazonía brasileña. El 90% de la zona talada entre 1985 y 2003 se ha convertido en área de pastoreo, lo cual representa un total de 590.000 kilómetros cuadrados (227.800 millas cuadradas), una superficie ligeramente mayor que Francia. A consecuencia de ello, el 14% de la Amazonía está cubierta con tierras de pastoreo, según MapBiomas, una red de organizaciones no gubernamentales que monitorea el uso que se le da a la tierra.

“Estamos inspeccionando la cadena de producción para hacer que los infractores rindan cuentas por adquirir productos derivados de la deforestación y para garantizar que no haya impunidad”, le dijo a The Associated Press Jair Schmitt, director de protección ambiental en la agencia ambiental federal de Brasil, conocida como Ibama.

Entre las compañías sancionadas se encuentra JBS, la empaquetadora de carne más grande del mundo. JBS ha solicitado su ingreso a la Bolsa de Valores de Nueva York, una medida a la que se han opuesto algunos legisladores estadounidenses y organizaciones ambientalistas sin fines de lucro. Se desconoce cuándo es que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos podría tomar una decisión sobre la solicitud de JBS.

La multa a JBS fue de 108.000 dólares por la compra de 1.231 cabezas de ganado, la quinta sanción más grande entre las empresas penalizadas.

La operación se puso en marcha luego de una investigación de tres meses por parte de la unidad de inteligencia de Ibama, y representa el episodio más reciente en que se vincula a JBS con la deforestación ilegal. La AP reveló en diciembre que la empresa enfrenta varias demandas por la supuesta adquisición de ganado criado de forma ilegal en Jaci-Paraná, una zona protegida de la Amazonía brasileña.

___

La cobertura climática y ambiental de The Associated Press recibe apoyo financiero de varias fundaciones privadas. La AP es la única responsable de todo el contenido.

AP