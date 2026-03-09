Brasil necesita prepararse contra eventuales invasiones, dijo Lula

"En este país nadie tiene bomba atómica, nuestros drones son para la agricultura y no para la guerra. Si no nos preparamos en el tema de la defensa, cualquier día nos invaden", declaró durante un discurso en el Palacio del Planalto, en Brasilia, junto a su colega sudafricano, Cyril Ramaphosa, quien realiza una visita de Estado.

"Brasil tiene la necesidad, al igual que Sudáfrica, de mejorar su sistema de defensa", reafirmó el mandatario.

"No necesitamos estar comprándoles a los 'señores de las armas'. Podemos producir nuestro propio armamento. Nadie nos va a ayudar, salvo nosotros mismos", enfatizó el jefe de Estado.

Lula se reunió recientemente con los comandantes de las Fuerzas Armadas y el ministro de Defensa, José Múcio Monteiro, para analizar el escenario geopolítico regional y global, marcado por la reciente incursión estadounidense en Venezuela y el estallido de la guerra en Irán.

Comentó que los ministros de Defensa de Brasil y Sudáfrica tendrán un encuentro en Brasilia al margen de la visita de Estado de Ramaphosa, donde abordarán eventuales acuerdos en ese sector.

Sus declaraciones se producen un día después de la conversación telefónica mantenida el domingo por el canciller brasileño, Mauro Vieira, y el secretario de Estado, Marco Rubio, según informaron hoy los portales UOL y G1.

Fuentes diplomáticas indicaron que Vieira y Rubio conversaron sobre el posible encuentro que Lula tendrá con su colega Donald Trump en una fecha por determinar.

Además, el canciller brasileño habría expresado su desacuerdo con la posibilidad de que Washington declare a los grupos delictivos PCC y Comando Vermelho como organizaciones narcoterroristas. (ANSA).