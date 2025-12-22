Brasil: Neymar fue operado con éxito en su rodilla izquierda

"La operación fue exitosa y el jugador se encuentra bien", se lee en el comunicado que Santos emitió para informar la intervención a la que fue sometido Neymar, quien fue operado por el médico de la selección brasileña, Rodrigo Lasmar.

El propio Lasmar ya había operado a Neymar, el delantero de 33 años, quien jugó las últimas fechas del Brasileirao condicionado por el dolor en su rodilla izquierda para ayudar al Santos a permanecer en la primera división local.

Neymar, que regresó al Santos a principios de este año, marcó 8 goles en los 20 partidos que disputó en el Brasileirao 2025, en el que el "Peixe" se clasificó a la próxima edición de la Copa Sudamericana al finalizar en el duodécimo puesto.

El exdelantero del Barcelona, del París Saint-Germain y del Al-Hilal confía en recuperar su mejor nivel para volver a la selección de Brasil, de la que es el máximo artillero con 79 goles y en la que jugó su partido más reciente el 17 de octubre de 2023.

El DT de la selección de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti, anunció que en mayo del año próximo definirá los convocados de la "Canarinha" para disputar el Mundial 2026 y aseguró que "si Neymar demuestra que merece jugar" el torneo "y está en mejor forma que algún otro, entonces jugará". (ANSA).