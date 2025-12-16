Brasil: Neymar renovará con Santos

El diario brasileño R7Esportes publicó que Neymar, de 33 años, ya llegó a un acuerdo para renovar su contrato con Santos, que se clasificó a la Copa Sudamericana 2026 y confirmó su permanencia en la primera división del país.

El reporte recuerda que el contrato de Neymar con Santos vencerá el miércoles 31 de este mes y resaltó que el delantero anunció que se someterá a una cirugía de menisco para estar en su mejor forma física para el Mundial 2026.

"Definiré al equipo en mayo y si Neymar demuestra que merece jugar el Mundial y está en mejor forma que algún otro, entonces jugará", respondió Ancelotti el pasado sábado 6 al ser consultado sobre la eventual convocatoria del delantero del Santos a la "canarinha". (ANSA).