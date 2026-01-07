Brasil: Neymar renovó con Santos

"El Príncipe de Vila Belmiro se queda en casa hasta 2026!

Neymar Jr renueva hasta el final de la temporada para seguir escribiendo su historia futbolística con el Manto Sagrado", se lee en el mensaje publicado por Santos.

"El 2025 fue un año especial y difícil para mí. Hubo momentos de alegría y obstáculos que pude afrontar sólo gracias a vuestro amor", expresó a su vez Neymar, quien cumplirá 34 años el 5 de febrero.

"Llegó 2026 y el destino no podía ser distinto. Mi lugar es aquí. En Santos estoy en casa, seguro y feliz. Es con ustedes que deseo realizar mis sueños", completó Neymar, quien pretende ganarse un lugar en la selección de Brasil que dirige el italiano Carlo Ancelotti para disputar el Mundial previsto en Estados Unidos, Canadá y México.

Neymar debutó como profesional en Santos hace 17 temporadas y en 2025 regresó al club con el que celebró la conquista de la Copa Libertadores, la Recopa Sudamericana, tres títulos en el Campeonato paulista y la Copa de Brasil durante su primer ciclo.

(ANSA).