Brasil: Neymar se queda en Santos

El excompañero del argentino Lionel Messi en Barcelona y en París Saint-Germain, de 33 años, no tuvo el regreso soñado al "Peixe" porque jugó poco y nada debido a las lesiones que lo aquejaron desde que volvió, pero fue clave en la lucha de Santos por mantenerse en la primera división del fútbol brasileño.

El club paulista no confirmó oficialmente la extensión del vínculo con Neymar, que llegó del saudita Al-Hilal, pero publicó un video en las redes sociales con una vista aérea del estadio de Vila Belmiro que lo sugiere bajo el título: "El momento se acerca".

El campeón olímpico en los Juegos de Río 2016 y de la Champions League con Barcelona en 2014-15, entre varios otros títulos, necesita encontrar regularidad en Santos si pretende ser convocado por el italiano Carlo Ancelotti a la "canarinha" para disputar el Mundial que se jugará este año en Estados Unidos, Canadá y México. (ANSA).