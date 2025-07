Brasil: Niñas de nueve países como Benín, Brasil o Vietnam ven "natural e inevitable" la violencia masculina, según estudio

MADRID, 21 Jul. 2025 (Europa Press) - El 68% de las niñas en la adolescencia temprana de nueve países creen que la violencia masculina es algo "natural e inevitable" y que ellas mismas deben protegerse de ésta, aunque cuando llegan a la edad adulta, el 89% considera que estos comportamientos pueden cambiarse y que los padres pueden enseñar a sus hijos a no ser violentos, según revela un estudio de la organización Plan International. El informe, titulado 'No deberíamos tener que caminar con miedo', ha seguido a 142 niñas en nueve países --Benín, Brasil, Camboya, República Dominicana, El Salvador, Filipinas, Togo, Uganda y Vietnam-- desde su nacimiento en 2006 hasta los 18 años. "Los resultados del informe muestran una imagen de niñas que crecen en un mundo donde la violencia limita sus libertades y oportunidades. Gracias a este seguimiento en el tiempo conocemos mejor cómo piensan las niñas de todo el mundo, y vemos más urgente que nunca actuar desde la educación en todos los ámbitos y niveles para cambiar comportamientos", ha señalado la directora general de Plan International, Concha López. En las entrevistas realizadas entre los 14 y los 15 años, el 68% de las niñas opinaba que las agresiones de los hombres eran una parte inevitable de la vida. A sus 17 y 18 años, el 62% de ellas seguía pensando lo mismo. Según recoge el estudio, cuando tenía 15 años, Melanie (Filipinas) explicó que los hombres son violentos "porque son hombres" (2021) y Alice (Benín) explicó que "Dios creó así a los hombres y a los niños" (2021). Además, muchas niñas relataron haber observado a hombres y niños actuar por impulsos agresivos ante "razones triviales" (Sen, 2021, Vietnam), porque "no pueden controlar su ira" (Rebeca, 2021, República Dominicana). Por su parte, Fezire (Togo) sostuvo que los hombres utilizan intencionalmente su mayor fuerza física para dominar a las mujeres: "Como saben que son más fuertes, no puedes hacer nada contra ellos si te hacen algo malo"; y en El Salvador, Susana afirmó que los hombres "tienen el poder de mandar a las mujeres" (2021). La ONG señala que es "aún más preocupante" la creencia de que ellas son responsables de su propia seguridad, un pensamiento que se intensifica con la edad. El 57% de las chicas de entre 14 y 15 años afirmaban que dependía de ellas protegerse de los abusos, un porcentaje que aumentaba al 67% cuando alcanzaban los 17 ó 18 años. "Por supuesto que ella (la chica) tiene que protegerse, porque si no lo hace ella, nadie más lo hará", afirmó con 15 años Katerin, una de las participantes del estudio. Además, dentro del grupo de estudio, un 91% de las participantes afirmó haber experimentado algún tipo de violencia, algunas desde tan solo los 11 años, un dato que Plan International considera "alarmante". NORMAS DE GÉNERO PROFUNDAMENTE ARRAIGADAS El informe, que se enmarca en el estudio longitudinal 'Real Choices, Real Lives', concluye que a lo largo de su adolescencia, las niñas "han internalizado firmemente la creencia de que son ellas mismas las responsables de protegerse frente a la violencia y el abuso, influenciadas por normas de género y sociales profundamente arraigadas". "Sus historias demuestran que las niñas creen que si no se ajustan a las reglas establecidas sobre sus movimientos y comportamientos, inevitablemente sufrirán violencia o abuso, y que solo ellas mismas serán responsables del daño que experimenten", subrayan los autores del estudio. En consecuencia, advierten de que las niñas están limitando sus movimientos y modificando sus comportamientos, lo que tiene "implicaciones preocupantes" para sus capacidades de acceder a oportunidades educativas y de desarrollo. "Cuando las niñas reciben continuamente el mensaje de que no deben tomar decisiones sobre sus propios movimientos porque el resultado podría ser catastrófico, esto puede socavar su confianza para tomar cualquier decisión sobre sus vidas, incluyendo sus aspiraciones y trayectorias profesionales; sus elecciones sexuales, reproductivas y de pareja; y su participación cívica", indican. Si bien, a pesar de esta "fuerte adhesión a las normas de género y sociales", Plan International ha detectado evidencia de que las niñas están comenzando a cuestionar otras normas sociales perjudiciales relacionadas con la violencia. CAMBIO DE MENTALIDAD A MEDIDA QUE CRECEN "A medida que han crecido, la mayoría de las niñas del estudio han comenzado a comprender que la violencia y la agresión son comportamientos aprendidos que pueden desaprenderse, posiblemente influenciadas por su mayor exposición a mensajes sobre igualdad de género y sus derechos como niñas", indican. A los 18 años, la mayoría de las niñas del estudio expresaban que merecen las mismas libertades que los niños y exigían que los adultos escuchen sus voces y las incluyan en las decisiones que afectan su seguridad y protección. En este contexto, Plan International hace un llamamiento "urgente" a líderes, donantes y sociedad civil para que inviertan en programas que promuevan los derechos de las niñas, cuestionen los roles de género dañinos y prevengan la violencia de género a través del liderazgo de las adolescentes.