Brasil no quiere una "nueva Guerra Fría", dice Lula antes de reunirse con Trump

Por Saurabh Sharma

NUEVA DELHI, 22 feb (Reuters) - Brasil no quiere una "nueva Guerra Fría", dijo el domingo el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, instando al Gobierno de Estados Unidos a tratar a todos los países por igual antes de su viaje para reunirse con el mandatario Donald Trump.

"Quiero decirle al presidente estadounidense Donald Trump que no queremos una nueva Guerra Fría", dijo Lula en una rueda de prensa en Nueva Delhi al término de un viaje de tres días a la India. "No queremos interferir en ningún otro país, queremos que todos los países sean tratados por igual".

Lula, que ha dicho que espera reunirse con Trump en Washington la primera semana de marzo, afirmó que su agenda incluiría el comercio, la inmigración, la inversión y la colaboración entre universidades.

El líder izquierdista sudamericano ha discrepado con Trump en cuestiones que van desde los aranceles del presidente republicano hasta la guerra de Israel en Gaza, la detención del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y la Junta de la Paz de Trump.

Lula se negó a comentar la decisión de la Corte Suprema del viernes de anular muchos de los aranceles de Trump sobre los productos globales que entran en Estados Unidos, que Trump dijo entonces que serían sustituidos por gravámenes del 15% en virtud de una ley diferente.

Sin embargo, Lula dijo: "Creo que las relaciones entre Estados Unidos y Brasil estarán en una mejor posición".