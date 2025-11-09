Brasil.- Norris lo borda y Verstappen mantiene el espectáculo en Brasil

MADRID, 9 Nov. 2025 (Europa Press)

El piloto inglés Lando Norris (McLaren) se impuso este domingo en el Gran Premio de Sao Paulo para reafirmar su candidatura al Mundial, por delante de Kimi Antonelli (Mercedes) y un Max Verstappen (Red Bull) que sigue dando espectáculo, mientras que los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) terminaron decimotercero y decimocuarto.

Interlagos dio juego como se esperaba, no a lo loco porque no hubo lluvia ni muchos accidentes, pero sí varios coches de seguridad y mucha estrategia con las paradas. Como hace dos semanas en México, Norris estuvo ajeno a todo eso, a lo suyo saliendo primero y bordando un fin de semana en Brasil que le desmarca en 24 puntos de su compañero Oscar Piastri, quien fue quinto.

Norris, que tomó el liderato en la cita mexicana por solo un punto, culminó su pleno en Sao Paulo, ganando la Sprint también desde la pole, para agrandar su apuesta por ser campeón del mundo por primera vez. Tercero, a 49 puntos del inglés, Verstappen demostró una vez más que no piensa rendirse, y firmó una épica remontada saliendo desde el pit lane para subirse al podio.

A falta de tres carreras y un Sprint, el Mundial empieza a encarrilarlo un Norris que se libró de la batalla por detrás. La salida la clavó y, tras el coche de seguridad por el local Gabriel Bortoleto, salvó la relanzada y se libró de la entrada a saco de Piastri en la primera curva, que se cobró la carrera de Charles Leclerc (Ferrari) y le costó diez segundos de penalización.

En cualquier caso, el australiano comprobó pronto que no tenía el ritmo del otro papaya. El inglés tampoco tuvo problema en pasar a Verstappen, emparejados tras la primera parada, y la carrera transcurrió con esa incertidumbre de cuánto aguantarían los neumáticos. Cuando quedó claro que ya no habría más paradas, las últimas 15 vueltas, fue cuando despertaron las hostilidades.

El de Red Bull firmó un épico adelantamiento a George Russell para entrar en el podio, pero el Mercedes de Antonelli se le resistió. El italiano logró el mejor puesto de su temporada de rookie y Russell terminó cuarto sin dejarse pasar por Piastri. Mientras, Oliver Bearman (Haas), los RB de Liam Lawson y Isack Hadjar, Nico Hülkenberg (Sauber) y Pierre Gasly (Alpine) puntuaron.

La debacle total, en busca del subcampeonato de Constructores, fue para Ferrari, ya que Lewis Hamilton tuvo también que abandonar. La rocambolesca parrilla del sábado había dejado mucho coche inesperado en zona de puntos, pero ni Carlos Sainz ni Fernando Alonso lograron colarse en el Top 10.

Entre malas paradas y falta de ritmo, el madrileño cerró un mal fin de semana en Brasil, con su Williams en 13ª posición. Mientras, Alonso, de más a menos como le suele ocurrir en los fines de semana con Sprint, sexto en el brasileño, solo pudo ser 14º, cada vez más cerca de terminar la temporada y poder pensar en el nuevo monoplaza.