Brasil: Nota a la agenda gráfica

Brasil: Nota a la agenda gráfica

Brasil: Nota a la agenda gráfica
Brasil: Nota a la agenda gráfica

MADRID, 29 Oct. 2025 (Europa Press) -

Rogamos a los abonados que añadan estos temas a la agenda gráfica de este 29 de octubre de 2025:

-- En Madrid, responsables de la investigación de Udyco Central ofrecen declaraciones sobre la operación Radnor.

-- En Madrid, entrevista al juez brasileño Alexandre de Moraes.

-- En Madrid, el exgerente del PSOE, Mariano Moreno, y la trabajadora de la Secretaría de Organización del PSOE Celia Rodríguez declaran por el 'caso Koldo'.

-- En Madrid, entrevista con el cineasta David Trueba por su nueva película 'Siempre es invierno'.

-- En Madrid, Indra reúne a más de 500 socios con los que va a trabajar tras la adjudicación de los Programas Especiales de Modernización (PEM) que implementa el Gobierno de España para el Ministerio de Defensa.

-- En Barcelona, imágenes de una mujer embarazada.

Pueden consultar las imágenes del servicio gráfico de Europa Press en https://fotos.europapress.es/

