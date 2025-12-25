Brasil: Operaron a Bolsonaro de una hernia inguinal

El procedimiento médico fue pedido por la defensa de Bolsonaro y autorizado por el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, al tercer día. La operación duró aproximadamente 3 horas y 30 minutos. "Cirugía completada con éxito. Sin complicaciones. Ahora toca esperar a que se recupere de la anestesia", declaró la compañera del expresidente, Michelle Bolsonaro, en las redes sociales, según el portal G1.

El expresidente cumple una condena de 27 años y 3 meses por un intento de golpe de Estado. La Policía Federal (PF) lo trasladó a la Superintendencia de Internación del Hospital DF Star en Brasilia, después de que un perito médico determinara la necesidad de operar a Bolsonaro.

La hernia inguinal (también conocida como hernia viril) se produce cuando los músculos internos del abdomen sobresalen a través de una pequeña pared muscular abdominal, creando un efecto de bulto local. Cuando esto ocurre en ambos lados, se denomina hernia bilateral. La hernia inguinal bilateral puede causar molestias, dolor o incomodidad, especialmente al realizar esfuerzos o toser, aunque, a veces, es asintomática.

El líder ultraderechista abandonó la sede de la Policía Federal en Brasilia, donde permanece recluido en una celda especial desde el 22 de noviembre, escoltado por cuatro vehículos y algunos agentes motorizados, según las disposiciones del magistrado De Moraes.

Bolsonaro deberá permanecer en el hospital entre cinco y siete días, dependiendo de su evolución. Es decir, que el exmandatario ultraderechista atravesará las fiestas de Navidad y Año Nuevo, internado en un hospital en proceso postoperatorio.

El exdirigente brasilero sufre desde hace meses varios problemas de salud, entre ellos vómitos, mareos y crisis de hipo. Muchos de estos trastornos son derivados de la puñalada que le asestó un hombre en la campaña electoral de 2018. (ANSA).