Brasil: panamá expulsa a exministro de Lula y después se disculpa

Martins fue preso político de la dictadura brasileña, en 1968, y se dirigía a Guatemala para asistir a un seminario universitario.

El caso fue reportado por la Asociación Brasileña de Prensa (ABI), que declaró que, tras su detención, el periodista fue interrogado y sometido a múltiples pruebas de fotografía y toma de huellas dactilares.

Al ser preguntado sobre su detención, Martins explicó que fue arrestado por motivos políticos, no penales.

"Brasil estaba bajo una dictadura militar y luché contra ella durante 21 años. No fue un delito, sino un deber de los demócratas, y estoy orgulloso de ello", declaró.

El periodista relató que intentó, sin éxito, contactar con la embajada de Brasil. Posteriormente, fue repatriado a Río de Janeiro y su pasaporte le fue devuelto solo después de su llegada.

Según Martins, el incidente no fue casual. "No creo que se tratara de persecución personal. Probablemente estén aplicando este procedimiento como norma. Quizás sea una señal de los tiempos turbulentos que vivimos", dijo.

Por su parte, el gobierno panameño posteriormente se disculpó formalmente con Brasil por el incidente. El canciller panameño atribuyó el incidente a la aplicación de procedimientos migratorios basados en la información de los sistemas de alerta computarizados. (ANSA).