Brasil: Pedro Acosta sorprende a Marc Márquez en el estreno de Balaton Park

MADRID, 22 Ago. 2025 (Europa Press) -

El piloto español Pedro Acosta (KTM) ha dominado este viernes la práctica de MotoGP del Gran Premio de Hungría, decimocuarta cita del Mundial de motociclismo, al superar por solo seis milésimas al líder Marc Márquez (Ducati), mientras que Máximo Quiles (KTM) fue el más rápido en Moto3 y el brasileño Diogo Moreira (Kalex) hizo lo propio en Moto2.

Con un crono de 1:37.061, el murciano se aupó a lo más alto de la tabla de tiempos del viernes, todo en una sesión en la que salió por orejas tras sufrir un 'highside' y acabó en la grava en los minutos finales. Aún así, nadie pudo batir su marca, con el líder del campeonato como el piloto que más cerca se quedó, a solo seis milésimas. El otro hermano Márquez, Alex (Ducati), completó el 'Top 3' del viernes, mientras que el tercero del campeonato, Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati) fue decimocuarto, fuera de los diez primeros puestos que dan acceso directo a la Q2, y deberá pasar por la Q1 por tercera vez esta temporada.

El mayor de los de Cervera, que durante la mañana fue el único capaz de bajar del 1:38 en el circuito de Balaton Park, comenzó mandando en la sesión vespertina, con todos los pilotos probando el neumático medio en un trazado que se estrena en el Mundial. Fermín Aldeguer (Ducati), el único capaz de discutir la victoria a Márquez la pasada semana en Red Bull Ring, desbancó su crono de referencia para ponerse al frente antes del primer cuarto de hora.

Ni un minuto tardó en responder el octocampeón del mundo, y el murciano, superada la primera media hora, le respondió bajando del 1:38 antes de que el catalán volviese a situarse primero con susto incluido, al perder y recuperar el control de su moto en una de las chicanes del circuito húngaro. Con la goma nueva, otro murciano, Pedro Acosta (KTM), consiguió desbancar a ambos recortando en casi medio segundo el crono del líder, y en su siguiente vuelta lanzada lo mejoró en dos décimas (1:37.061).

Sufrió una aparatosa caída, saltando por los aires, en la curva 2 a falta de dos minutos para el final, pero retuvo su posición de privilegio. Tras los Márquez, Aldeguer despidió la sesión cuarto, mientras que Joan Mir (Honda) y Pol Espargaró (KTM) -que sustituye al lesionado Maverick Viñales- fueron séptimo y octavo, respectivamente. A solo una milésima del 'Top 10' se quedó el vigente campeón, Jorge Martín (Aprilia); Raúl Fernández (Aprilia) concluyó decimonoveno y Alex Rins (Yamaha), vigésimo primero.

En Moto2, el brasileño Diogo Moreira (Kalex), ganador en Austria, sigue de dulce y dominó la práctica (1:41.213) por delante del checo Filip Salac (Boscoscuro), con el español Manu González (Kalex), que lidera la general de la cilindrada intermedia, completando el 'podio' del viernes a menos de dos décimas del sudamericano. El segundo clasificado del Mundial de Pilotos, Arón Canet (Kalex), se verá obligado a pasar por la Q1 al cerrar el día en el vigésimo primer puesto.

Por su parte, Adrián Huertas (Kalex) y Alonso López (Boscoscuro) completaron el 'Top 5', con Iván Ortolá (Boscoscuro), octavo; Izan Guevara (Boscoscuro), noveno; Dani Holgado (Kalex), undécimo; Marcos Ramírez (Kalex), decimotercero; y Alex Escrig (Forward), decimocuarto, asegurando su pase directo a la Q2. Además de Canet, también disputarán la Q1 Albert Arenas (Kalex), decimoquinto; Dani Muñoz (Kalex), decimosexto; Jorge Navarro (Forward), decimonoveno; Sergio García Dols (Kalex), vigésimo quinto; y Unai Orradre (Boscoscuro), vigésimo sexto.

Por último, el español Máximo Quiles (KTM), con un mejor tiempo de 1:46.448, fue el más rápido del día en Moto3 por delante de otros dos 'rookies', el argentino Valentín Perrone (KTM) y el italiano Guido Pini (KTM), mientras que el líder de la categoría, José Antonio Rueda (KTM), fue quinto justo por detrás de su principal rival por el campeonato, Ángel Piqueras (KTM).

También evitarán pasar por la Q1 Adrián Fernández (Honda) y David Muñoz (KTM), sexto y séptimo respectivamente, así como David Almansa (Honda) y Álvaro Carpe (KTM), que acabaron el viernes undécimo y decimotercero, respectivamente, en la tabla de tiempos. Entre los españoles, fuera del 'Top 14' solo terminó Marcos Uriarte (KTM), decimosexto.