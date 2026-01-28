Brasil: Petrobras anuncia acuerdos con la India por US$3100 millones

Los acuerdos se firmaron en el marco de la Semana de la Energía de la India, un evento internacional clave para el sector energético. Según importantes medios de comunicación brasileños, los pactos involucran a Indian Oil Corporation (IOC), Bharat Petroleum Corporation (BPCL) y Hindustan Petroleum Corporation (HPCL) y prevén un suministro potencial total de hasta 60 millones de barriles, con un valor estimado superior a los US$3.100 millones.

Con IOC, la mayor refinería estatal de la India, Petrobras firmó un nuevo contrato para la venta de hasta 24 millones de barriles, con un plazo inicial de 12 meses y posibilidad de renovación.

Los volúmenes máximos previstos en los acuerdos con BPCL y HPCL se han incrementado de 6 a 18 millones de barriles cada uno, con vencimiento en 2027.

La operación se enmarca en la estrategia del grupo para diversificar los mercados de exportación.

"Estos contratos fortalecen la presencia de Petrobras en el mercado indio y contribuyen a la expansión de nuestras operaciones globales, generando valor para Brasil", especificó hoy la compañía en un comunicado.

India, uno de los principales importadores de crudo del mundo, consume aproximadamente 5 millones de barriles diarios y representa un mercado estratégico para los proveedores extranjeros. (ANSA).