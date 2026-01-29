Brasil: Petrobras cierra el 2025 con reservas de petróleo para más de 12 años

Lo anunció la empresa, precisando que a fines de diciembre las reservas probadas alcanzaron los 12.100 millones de barriles de petróleo equivalente (BOE).

Del total de reservas, el 84% corresponde a petróleo y condensados, mientras que el 16% corresponde a gas natural.

Durante 2025, las reservas crecieron en 1.700 millones de BOE, con un índice de sustitución del 175%, a pesar del aumento en la tasa de extracción.

La producción media se situó en 2,99 millones de barriles equivalentes al día, marcando un aumento del 11% respecto al año anterior, superando así las expectativas.

Este crecimiento se vio impulsado por nuevos descubrimientos y el desarrollo de yacimientos en las cuencas de Santos y Campos, así como por el avance del proyecto Sergipe-Aguas Profundas, en el Nordeste, que está previsto que comience a producir en 2030 y se considera la nueva frontera del gas natural en Brasil.

Sin embargo, Petrobras advierte que la continuidad de este crecimiento requerirá nuevas inversiones.

La principal apuesta para la próxima década sigue siendo el Margen Ecuatorial, donde la primera perforación exploratoria en aguas profundas, en la desembocadura del Río Amazonas, está actualmente suspendida tras un incidente en la plataforma a principios de enero. Los trabajos podrán reanudarse solo después de la aprobación de la agencia reguladora, que tendrá una reunión el 9 de febrero. (ANSA).