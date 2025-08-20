Brasil: Petrobras licita primera planta de biocombustibles

El proyecto tendrá una capacidad de procesamiento de aproximadamente 950.000 toneladas anuales de materia prima vegetal y grasa animal, lo que generará una capacidad de producción de hasta 16.000 barriles diarios de productos.

Para la construcción de la nueva planta, el proyecto se ha dividido en cinco paquetes de licitación. La licitación del primer tramo, ya abierta, se refiere a la unidad de pretratamiento, responsable de la eliminación de impurezas de la materia prima para su posterior conversión en productos de BioQAV y diésel 100% renovable.

El proyecto incluye la instalación de tanques para el almacenamiento de derivados y materias primas como aceite de soja y sebo vacuno, provenientes principalmente de las regiones Centro-Oeste, Sur y Sudeste.

Se espera que los contratos se firmen en el segundo semestre de 2026 y que la construcción comience a finales de ese mismo año. Se estima que la construcción generará aproximadamente 3000 empleos. (ANSA).