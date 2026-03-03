Brasil: PIB crece 2,3 %, por abajo de 2024

De acuerdo con el organismo oficial, todos los sectores registraron crecimiento a lo largo del año.

La expansión fue liderada por la agricultura con una mejora signiricativa del del 11,7 %, seguida por los servicios, que crecieron 1,8 %, y la actividad industrial, con una suba del 1,4 %.

Por otra parte el informe del IBGE indicó que el avance de la agricultura no se reflejó en un avance vigoroso del PBI dado que ese sector representa el 7,1 % de la actividad del país, mientras los servicios son el 69,5 % y a la industrial corresponde el 23,4 %.

La principal economía latinoamericana sumó 12,7 billones de reales equivalentes a unos 2,4 billones de dólares el año pasado. Al tiempo que el PIB per cápita alcanzó los 59.687,49 reales en el acumulado de 12 meses, lo que representa unos 11 mil dólares, esto es un crecimiento rea del 1,9 %, descontanto la inflación, en comparación con 2024. (ANSA).