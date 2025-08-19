Brasil pide a EE.UU. retirar investigación comercial

Según el documento, firmado por el canciller Mauro Vieira, estas medidas unilaterales podrían tener consecuencias negativas para las relaciones entre ambos países.

"Brasil insta al USTR a reconsiderar la apertura de esta investigación y a entablar un diálogo constructivo. Las medidas unilaterales en virtud del Artículo 301 corren el riesgo de debilitar el sistema multilateral de comercio y podrían tener consecuencias negativas para las relaciones bilaterales", declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores.

"Brasil se mantiene abierto a consultas y reitera su compromiso de resolver los problemas comerciales mediante la cooperación y la legalidad", añadió el comunicado.

Anunciada el 15 de julio, la investigación estadounidense contra Brasil abarca una amplia gama de temas, como el comercio digital, los aranceles preferenciales, la protección de la propiedad intelectual, el acceso al mercado del etanol, la aplicación de la legislación anticorrupción y la deforestación.

(ANSA).