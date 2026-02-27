Brasil pide "hojas de ruta" nacionales contra las energías fósiles

Brasil, anfitrión de la última cumbre de Naciones Unidas sobre el clima, pidió este viernes en una carta consultada por AFP "hojas de ruta" nacionales para abandonar los combustibles fósiles y para poner fin a la deforestación.

La iniciativa brasileña coincide con la preparación de las próximas negociaciones en abril en Colombia sobre energías fósiles, a la espera de la COP31, que se celebrará del 9 al 20 de noviembre en Turquía, bajo la dirección de Australia.

En noviembre pasado, la COP30 en la ciudad amazónica de Belém (Brasil), concluyó con un acuerdo que no mencionaba explícitamente los combustibles fósiles por la oposición de Arabia Saudita y Rusia.

Como compensación, el presidente de la COP30, André Correa do Lago, propuso promover una hoja de ruta distinta y voluntaria para abandonar las energías fósiles.

En su carta del viernes, Correa do Lago indica que ha pedido al órgano de Naciones Unidas encargado del clima que transmita a países y organizaciones su invitación para enviar sus propuestas antes del 31 de marzo.

Al mismo tiempo reconoce que estas iniciativas no están impuestas por las negociaciones oficiales de la COP.

Sin embargo dice estar "firmemente convencido de que deben llevarse a cabo de manera inclusiva, participativa y transparente, y que estas hojas de ruta pueden ayudarnos a identificar opciones prácticas para aplicar los objetivos que ya hemos acordado".

Más de 190 países acordaron comprometerse en la transición hacia el abandono de los combustibles fósiles en la COP28 celebrada en Dubái en 2023. Pero desde entonces se ha avanzado poco.

La carta brasileña pide a los países que identifiquen los "obstáculos críticos", ya sean económicos, financieros o tecnológicos, que impiden la transición energética y el fin de la deforestación.