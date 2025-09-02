Brasil pide ser miembro de la Agencia Internacional de la Energía

PARÍS, 2 sep (Reuters) - Brasil ha presentado una solicitud formal para convertirse en país miembro de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), informó el martes la AIE, un paso que reforzaría la importancia de Brasil en los mercados energéticos mundiales.

La AIE informó de que había recibido en su sede de París una carta de los ministros del Gobierno brasileño en la que solicitan que Brasil pueda iniciar el proceso de adhesión a la AIE.

Brasil, cuya producción de petróleo y gas alcanzó un récord en julio, es actualmente un país miembro asociado de la AIE, la cual cuenta con 32 países con estatus de miembro de pleno derecho.

"Brasil es hoy una piedra angular del sistema energético mundial y su importancia no hará sino aumentar en los próximos años. Estamos deseando discutir los próximos pasos con Brasil y nuestros Gobiernos miembros", dijo el director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol.

