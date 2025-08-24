Brasil pierde 66-6 ante Sudáfrica en su inicio en el Mundial femenino de rugby

Sin sorpresa, Sudáfrica se impuso por un contundente 66-6 a Brasil en la primera jornada de su grupo D en el Mundial femenino de rugby, este domingo en Northampton (Inglaterra), respetando la jerarquía entre ambas naciones en este deporte.

Las sudafricanas, duodécimas del ranking mundial, no son tan fuertes en el panorama internacional como sus homólogos masculinos Springboks -vigentes dobles campeones mundiales- pero evidenciaron un nivel sensiblemente más elevado que el de las brasileñas, 26ª del mundo y que disputaban el primer partido de su historia en un Mundial.

La estrella del partido fue la tercera línea sudafricana Aseza Hele, con tres tries.

Brasil solo pudo salvar el honor con seis puntos, logrados por dos penales mediante Raquel Kochhann (minutos 10 y 57), en un partido sin historia.

El único equipo latinoamericano de este Mundial se enfrentará el próximo domingo en la segunda jornada a Francia, que el sábado se impuso 24-0 a Italia, que será el adversario ese mismo día de Sudáfrica.