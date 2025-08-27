Brasil pierde a Alex Sandro y Joelinton y cita a Jean Lucas

El seleccionador de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti, convocó al centrocampista Jean Lucas contra Chile y Bolivia en el cierre de la clasificatoria sudamericana del Mundial de 2026 debido a la baja por lesión de Joelinton, informó este miércoles la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

Lucas, de 27 años y futbolista del Bahia en el Brasileirão, debutaría con la Seleção absoluta en caso de jugar.

"Ocupa el lugar de Joelinton, del Newcastle, desconvocado por causa de una lesión sufrida en el último partido de su equipo en la Premier League", explicó la CBF en un comunicado.

El lunes, en una derrota 3-2 del Newcastle en casa ante el Liverpool, el mediocampista abandonó la cancha, llorando, por problemas musculares, poco después de que Ancelotti anunciara su listado en Río de Janeiro.

La CBF confirmó las bajas de Joelinton y el lateral izquierdo Alex Sandro, del Flamengo, que se lastimó también el lunes en un aplastante triunfo 8-0 del Mengão ante el Vitória en la liga.

No se citó a un sustituto en el caso de Alex Sandro.

Ya clasificado, Brasil, tercero en la tabla, enfrentará al colista Chile el 4 de septiembre en Río y cinco días después visitará a Bolivia en los 4150 metros sobre el nivel del mar de El Alto.