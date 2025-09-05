Brasil pierde a Kaio Jorge y cita a Andreas Pereira ante Bolivia

La selección de Brasil perdió al atacante Kaio Jorge debido a una lesión y convocó en su lugar al mediocampista Andreas Pereira para la visita el martes a Bolivia, anunció el viernes la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

Kaio Jorge sufrió el jueves una "lesión muscular" durante el partido contra Chile (3-0), en el Maracaná de Río de Janeiro, según una nota de la CBF.

Pereira, de 29 años, entra en su lugar para el partido contra Bolivia, en el cierre de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026, al que Brasil ya está clasificado.

El mediocampista fue fichado la semana pasada por el Palmeiras de Sao Paulo procedente del Fulham inglés.

Pereira ha marcado dos goles en 10 presentaciones como internacional.

Kaio Jorge (Cruzeiro), en tanto, jugó 19 minutos en la victoria conquistada por Brasil en el Maracaná, en su debut con la Seleção absoluta.

La CBF no dio detalles sobre la lesión.

La Canarinha, que subió al segundo puesto de la tabla con 28 puntos, a diez del líder Argentina, jugará contra Bolivia en los 4150 metros sobre el nivel del mar de El Alto.

