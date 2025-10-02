Brasil pierde a Vanderson por lesión y convoca a Vitinho

El lateral derecho Vanderson se perderá por lesión los amistosos de Brasil ante Corea del Sur y Japón el 10 y 14 de octubre, sustituido en la convocatoria por Vitinho, anunció este jueves la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

Vitinho, del Botafogo, "ocupa el lugar de Vanderson, del Mónaco, desconvocado por una lesión sufrida en el último partido de su equipo", informó la CBF en un comunicado.

El zaguero de 26 años vuelve a recibir un voto de confianza del técnico Carlo Ancelotti.

Vitinho debutó con la selección absoluta de Brasil el pasado 9 de septiembre, al jugar 61 minutos en la derrota 1-0 ante Bolivia en el cierre de la clasificatoria hacia el Mundial de 2026, con la Canarinha ya clasificada.

Ancelotti lo había citado de urgencia para la última doble fecha premundialista, entonces, igualmente, para cubrir la baja de Vanderson por lesión.

El miércoles, Vanderson abandonó la cancha por problemas musculares en el minuto 22 del compromiso que su equipo empató 2-2 con el Manchester City en la Liga de Campeones de Europa.

erc/ll/mar