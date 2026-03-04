Brasil: poderoso banquero brasileño Vorcaro, arrestado

Vorcaro, propietario del Banco Master, fue arrestado en la mañana de hoy por determinación del Supremo Tribunal Federal en el contexto de la tercera etapa de la operación Compliance Cero, iniciada en noviembre del año pasado.

La orden de prisión fue impartida ante la sospecha de la comisión de una serie de delitos como "corrupción, lavado de dinero e invasión de dispositivos informáticos ejecutados por una organización delictiva", informó la policía, citada por la CNN Brasil.

Esa supuesta invasión de dispositivos sería parte de un plan para investigar y eventualmente presionar personalidades del ámbito político, judicial y hasta periodistas.

Vorcaro se encontraba en prisión domiciliaria y con una tobillera electrónica.

Mientras tanto, continuaban los allanamientos en oficinas del banquero y pastor Fabiano Zettel, considerado la mano derecha de Vorcaro. Las primeras informaciones no indican si hay una orden de arresto contra Zettel.

El Banco Master fue liquidado por el Banco Central en noviembre debido a estafas del orden de los 12.200 millones de reales, unos US$2.300 millones, en activos crediticios fraudulentos o directamente inexistentes.

Esa medida del Banco Central fue adoptada en el contexto de la primera etapa de la operación Compliance Cero, cuando Vorcaro fue arrestado en el aeropuerto internacional de San Pablo, en momentos en que se aprestaba a huir del país en su jet privado.

En noviembre también fue arrestado el pastor Zettel, uno de los articuladores de las relaciones de Vorcaro con gobernadores, jueces y políticos de diverso signo político, un factor que agigantó el impacto del caso.

Vorcaro llegó a sugerir que cuenta con archivos, incluso videos, que podrían comprometer a diversas personalidades del mundo político y judicial. (ANSA).