Brasil: Podría durar 27 horas el análisis para juzgar a Bolsonaro

La audiencia está programada para el 2 de septiembre, según informa CNN Brasil.

Las audiencias fueron programadas por el presidente de la Primera Sección del Tribunal Supremo, Cristiano Zanin, al día siguiente de la solicitud del ponente, Alexandre de Moraes.

Se prevén seis sesiones extraordinarias para considerar el caso.

La primera sesión del juicio comenzará con la lectura del informe del juez Alexandre de Moraes.

El documento debe ofrecer un panorama completo de las pruebas recabadas y presentadas durante el proceso. Esta fase es ilimitada.

Luego, intervendrán el Fiscal General de la República, Paulo Gonet, y los abogados defensores de los ocho acusados. Cada parte —la fiscalía y la defensa— deberá presentar sus alegatos orales en el plazo de una hora.

La única excepción se refiere al Fiscal General, a quien se le puede conceder un plazo adicional si el juicio involucra a más de un acusado. Esta prórroga, sin embargo, está sujeta a la autorización del Presidente de la Primera Sección. (ANSA).