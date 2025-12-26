Brasil: Podrían volver a operar a Bolsonaro, sin fecha de alta

Según los médicos que lo atienden en el Hospital DF Star, donde ingresó el miércoles, tras salir de la Superintendencia de la Policía Federal, el equipo aún evalúa un posible tratamiento adicional.

Según el doctor Brasil Ramos Caiado, la evaluación de la necesidad de un nuevo procedimiento se realizará en los próximos días, y solo después de este análisis será posible estimar cuándo Bolsonaro, condenado a 27 años y tres meses de prisión por intento de golpe de Estado, podrá ser dado de alta.

Mientras tanto, el paciente de 70 años se recupera satisfactoriamente de la operación para corregir una hernia inguinal bilateral, que duró aproximadamente tres horas y media.

El procedimiento transcurrió sin incidentes, según el equipo médico, y el expresidente ya se encuentra en una habitación del hospital, acompañado por su mujer, Michelle Bolsonaro.

