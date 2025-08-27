Brasil: Policía pide agentes dentro de la casa de Bolsonaro
Para evitar la fuga. “Quieren humillar a mi padre”, dice hijo.
- 1 minuto de lectura'
La solicitud de mayor seguridad se produce en vísperas del inicio del juicio plenario por el supuesto "núcleo" de la trama golpista, programado para el 2 de septiembre, que lleva al ex jefe de Estado al banquillo de los acusados.
Bolsonaro se encuentra bajo arresto domiciliario con una tobillera electrónica desde el 4 de agosto, por orden del juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, quien el martes autorizó la guardia reforzada del domicilio del líder conservador, pero no medidas "intrusivas" dentro de la casa.
El senador Flávio Bolsonaro calificó de "humillante" la decisión del Supremo Tribunal Federal de reforzar la vigilancia sobre su padre. "Se están inventando otra historia. Quieren humillar a una persona honesta, justa y querida por millones de brasileños", declaró. (ANSA).
Otras noticias de Jair Bolsonaro
- 1
Tras 16 años de trámite, la Corte rechazó una demanda colectiva por jubilaciones y exhortó al Congreso a que nombre Defensor del Pueblo
- 2
La Corte le puso fin al reclamo del Señor del Tabaco por los impuestos al cigarrillo
- 3
Detectan células del Cártel de los Soles que lavan dinero narco en la Argentina
- 4
Andrea Ghidone y “El señor tabaco”: la cena que abrió paso a un romance con propuesta de matrimonio en Europa