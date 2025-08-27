Brasil: Policía pide agentes dentro de la casa de Bolsonaro

La solicitud de mayor seguridad se produce en vísperas del inicio del juicio plenario por el supuesto "núcleo" de la trama golpista, programado para el 2 de septiembre, que lleva al ex jefe de Estado al banquillo de los acusados.

Bolsonaro se encuentra bajo arresto domiciliario con una tobillera electrónica desde el 4 de agosto, por orden del juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, quien el martes autorizó la guardia reforzada del domicilio del líder conservador, pero no medidas "intrusivas" dentro de la casa.

El senador Flávio Bolsonaro calificó de "humillante" la decisión del Supremo Tribunal Federal de reforzar la vigilancia sobre su padre. "Se están inventando otra historia. Quieren humillar a una persona honesta, justa y querida por millones de brasileños", declaró. (ANSA).