LA NACION

Brasil: Policía pide agentes dentro de la casa de Bolsonaro

Para evitar la fuga. “Quieren humillar a mi padre”, dice hijo.

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Brasil: Policía pide agentes dentro de la casa de Bolsonaro
Brasil: Policía pide agentes dentro de la casa de BolsonaroEVARISTO SA - AFP

La solicitud de mayor seguridad se produce en vísperas del inicio del juicio plenario por el supuesto "núcleo" de la trama golpista, programado para el 2 de septiembre, que lleva al ex jefe de Estado al banquillo de los acusados.

Bolsonaro se encuentra bajo arresto domiciliario con una tobillera electrónica desde el 4 de agosto, por orden del juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, quien el martes autorizó la guardia reforzada del domicilio del líder conservador, pero no medidas "intrusivas" dentro de la casa.

El senador Flávio Bolsonaro calificó de "humillante" la decisión del Supremo Tribunal Federal de reforzar la vigilancia sobre su padre. "Se están inventando otra historia. Quieren humillar a una persona honesta, justa y querida por millones de brasileños", declaró. (ANSA).

LA NACION
Más leídas
  1. La Corte rechazó una demanda colectiva por jubilaciones y exhortó al Congreso a que nombre Defensor del Pueblo
    1

    Tras 16 años de trámite, la Corte rechazó una demanda colectiva por jubilaciones y exhortó al Congreso a que nombre Defensor del Pueblo

  2. La Corte le puso fin al reclamo por los impuestos al cigarrillo
    2

    La Corte le puso fin al reclamo del Señor del Tabaco por los impuestos al cigarrillo

  3. Detectan células del Cártel de los Soles que lavan dinero narco en la Argentina
    3

    Detectan células del Cártel de los Soles que lavan dinero narco en la Argentina

  4. La cena que abrió paso a un romance con propuesta de matrimonio en Europa
    4

    Andrea Ghidone y “El señor tabaco”: la cena que abrió paso a un romance con propuesta de matrimonio en Europa

Cargando banners ...