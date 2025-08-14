Brasil: Precios accesibles COP30 para países en desarrollo
Ministra de Ambiente confirma sede de Belem
- 1 minuto de lectura'
"Se ha garantizado que todas las delegaciones de países vulnerables tendrán precios asequibles para participar en la COP30", declaró Silva en el programa "Bom dia, ministra" de la cadena pública TV Brasil.
Según la ministra de Medio Ambiente, el gobierno sigue trabajando para garantizar que "la sociedad civil también tenga las condiciones para participar. Se está haciendo un gran esfuerzo para que los precios sean compatibles y justos", añadió.
El miércoles, el gobernador de Pará, Helder Barbalho, anunció que se asignarán aproximadamente 2320 camas a precios reducidos a las delegaciones de los 196 países que participan en la COP30. Los países con menor poder adquisitivo contarán con 15 camas cada uno a un costo de US$100 a US$200 diarios. Los países con mayores recursos financieros contarán, en cambio, con 10 camas cada uno a un precio máximo de US$600 diarios.
(ANSA).
