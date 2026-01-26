Brasil: prepara candidatura para organizar el Mundial de Clubes 2029

"Creemos que Brasil es capaz de albergar este gran evento. Será necesario dialogar y hacer ajustes, pero presentaremos nuestra candidatura para 2029", declaró Xaud en el marco de la reunión en Brasilia entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el titular de la FIFA, Gianni Infantino.

La reunión, a la que también asistieron el DT de la "canarinha", el italiano Carlo Ancelotti, y el ministro de Deportes, André Fufuca, se enfocó en el Mundial femenino que Brasil albergará el próximo año.

"Hemos acordado que será la mejor Copa Mundial de la historia del fútbol", declaró Infantino. "Tendremos entre 3 y 4 millones de aficionados de todo el mundo, que llenarán los 8 magníficos estadios de las 8 ciudades anfitrionas. Será un éxito rotundo", confió el presidente de la FIFA.

"Estamos trabajando juntos —la CBF, la FIFA y el gobierno— para que sea un éxito. En Brasil, todo está listo: los estadios, los hoteles, los aeropuertos. Sólo necesitamos el entusiasmo de la gente", subrayó Infantino, quien enfatizó que, además de promover el fútbol femenino, el Mundial del próximo año ayudará a visibilizar un problema crucial para el país, la lucha contra la violencia hacia las mujeres. (ANSA).