Brasil prepara grupo de trabajo para expulsar a mineros de tierras yanomami, según líder indígena

Por Anthony Boadle

BRASILIA, 31 ene (Reuters) - El Gobierno de Brasil está preparando un grupo de trabajo, en el que participarán varias agencias gubernamentales y organismos del orden, que pronto lanzará una operación para expulsar a los mineros ilegales de oro de la reserva yanomami, declaró el martes la líder indígena Joenia Wapichana. Wapichana se convertirá en unos días en la primera indígena en dirigir la agencia gubernamental de asuntos indígenas Funai, tras ser nombrada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que se ha comprometido a expulsar a los mineros ilegales de las tierras indígenas protegidas.

En declaraciones a los periodistas de la plataforma de periodismo amazónico Sumaúma, Wapichana dijo que no podía dar detalles de la inminente operación para no alertar a los mineros que han invadido el territorio yanomami. "Tenemos que dejar que las fuerzas policiales organicen la operación en secreto; el mensaje del presidente Lula es que ocurrirá pronto y no puede demorarse mucho", dijo. Wapichana dijo que las fuerzas de trabajo, como en pasadas ofensivas contra los mineros ilegales, involucrarán a la Policía Federal, el ejército, la agencia de protección ambiental Ibama, varios ministerios y Funai.

Unos 20.000 mineros salvajes buscan oro en la mayor reserva indígena de Brasil, en el estado de Roraima, fronterizo con Venezuela, donde han contaminado las aguas con el mercurio utilizado para separar el metal del mineral y la tierra, según las autoridades. Los mineros están cada vez más asociados a bandas bien armadas que han aterrorizado a comunidades indígenas que por primera vez no pueden alimentarse por sí mismas, lo que ha provocado una malnutrición generalizada y muertes entre los 28.000 yanomami. (Reporte de Anthony Boadle; edición de Jonathan Oatis)

Reuters