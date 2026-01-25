Brasil presenta el Mundial femenino 2027: "Es nuestro momento"

Brasil inició este domingo la cuenta regresiva para el Mundial femenino de 2027, con un acto en Río de Janeiro en el que la legendaria futbolista Marta lanzó un mensaje de confianza: "Es nuestro momento".

El gigante de Sudamérica ha sido cuna de míticas futbolistas como Sissi, Marta o Formiga, pero jamás ha ganado la Copa del Mundo femenina, en contraste con los cinco títulos conquistados en la masculina. El balompié estuvo vetado por ley para las mujeres en el país de Pelé desde 1941 hasta 1979.

"El mayor palco del fútbol femenino está llegando a Brasil" y "nuestro país está listo para abrazar el fútbol femenino con orgullo, emoción y mucha confianza", dijo Marta en un video divulgado en el evento, celebrado en un hotel a un costado de las playas de Copacabana, con la presencia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

"Es nuestro momento. ¡Es Brasil!", remató la atacante de 39 años, considerada ampliamente la mejor futbolista de la historia.

Brasil será el primer país de Sudamérica que recibe el Mundial femenino.

Frente al hotel, artistas pintaban sobre lonas los logos de las ocho ciudades sede del torneo, que se jugará entre el 24 de junio y el 25 de julio del próximo año: Belo Horizonte, Brasilia, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Río de Janeiro, Salvador y Sao Paulo.

"Yo espero que podamos acercar cada vez más a los torcedores al fútbol femenino y podamos mejorar sus estructuras", expresó, en el escenario, la exmediocampista Formiga, siete veces mundialista.

Aunque es la gran referencia sudamericana, Brasil está aún pasos atrás con respecto a las potencias del balompié de mujeres: Estados Unidos y países de Europa como Alemania o España.

- "No hay Mundial sin Brasil" -

Leyendas del fútbol masculino brasileño como Cafú o Ronaldo aplaudieron el hito del Mundial.

"Nos merecemos esta Copa del Mundo", manifestó el exlateral, quien compartió escenario con Formiga y Cristiane.

"Ustedes hicieron que el fútbol femenino fuera reconocido internacionalmente", indicó dirigiéndose a ellas.

El acto repasó el legado de Brasil en el fútbol, con videos de Pelé y recuerdos de sus grandes selecciones.

"No hay Mundial sin Brasil y no hay Brasil sin Mundial", festejó Infantino.

Hubo momentos para echar un vistazo a la Copa del Mundo masculina de 2026, en medio de preocupaciones por la situación política de Estados Unidos y la ofensiva de la administración de Donald Trump contra la migración ilegal y sus amenazas de anexar Groenlandia.

"La Copa del Mundo es para celebrar (...). Estoy seguro de que Estados Unidos, México y Canadá van a ofrecer un ambiente increíble", dijo Ronaldo a periodistas.