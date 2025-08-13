LA NACION

Brasil presenta un paquete de ayudas para los exportadores afectados por aranceles de EEUU

BRASILIA, 13 ago (Reuters) - El Gobierno de Brasil reveló el miércoles un paquete de ayuda para las empresas perjudicadas por los fuertes aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a muchos bienes procedentes de la mayor economía de América Latina.

La nación sudamericana extenderá un programa que devuelve parte del valor exportado a todas las empresas que hagan envíos a Estados Unidos, dijo el vicepresidente, Geraldo Alckmin, en un evento en Brasilia.

El plan también incluye compras gubernamentales de productos que inicialmente serían exportados a Estados Unidos, agregó. (Reporte de Marcela Ayres; Editado en Español por Manuel Farías)

