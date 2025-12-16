Brasil: Presidenciales 2026, Lula en neta ventaja en los sondeos

Lo indica la última encuesta del Instituto Quaest para Genial Investimentos, que le atribuye a Lula el 41% de las intenciones de voto en un escenario de primera vuelta.

Le sigue el senador Flávio Bolsonaro, miembro del Partido Liberal (PL) e hijo del expresidente Jair, con el 23%, y el gobernador del estado de San Pablo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), con el 10%.

Los datos indican que, a pesar de un consenso aún polarizado, Lula mantiene una base de votantes más amplia y sólida que los principales contendientes conservadores.

Según los analistas de Quaest, la brecha registrada en las simulaciones de segunda vuelta excede el margen de error y señala la dificultad de la oposición para converger en una candidatura única capaz de unificar al electorado de centroderecha. (ANSA).