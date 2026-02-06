Brasil prevé un crecimiento estable y una disminución de la inflación en 2026

Por Marcela Ayres

BRASILIA, 6 feb (Reuters) - El Ministerio de Finanzas de Brasil proyectó el viernes que la economía crecerá un 2,3% en 2026, igualando el ritmo previsto para 2025, mientras que se prevé que la inflación se modere, pero se mantenga por encima del objetivo.

La estimación de crecimiento fue ligeramente inferior al 2,4% previsto en noviembre, y el Gobierno afirmó que la actividad debería verse impulsada por el fortalecimiento de la industria y los servicios, que compensaría la fuerte desaceleración de la agricultura tras una cosecha récord en la temporada anterior.

La inflación se estimó en un 3,6% para este año, por encima de la estimación anterior del 3,5% y del objetivo oficial del 3%, después de que los precios al consumo subieran un 4,3% en 2025.

El ministerio afirmó que la inflación debería seguir beneficiándose de la amplia oferta mundial de bienes y combustibles, así como de los efectos rezagados de la debilidad del dólar estadounidense y la política monetaria restrictiva. No obstante, se espera una presión moderada sobre los precios de los alimentos.

CIFRAS FISCALES

En el informe publicado por la secretaría de política económica, el ministerio afirmó que la administración del presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha logrado los mejores resultados fiscales en más de una década, a pesar del aumento de la deuda pública.

Los datos muestran que el Gobierno central registró un déficit primario del 0,48% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2025, superior al déficit del 0,36% de 2024, pero la secretaría argumentó que el ajuste fiscal ha sido significativo si se analiza a lo largo del tiempo.

Para este año, el Gobierno prevé un déficit primario del 0,17% del PIB, una vez contabilizados los gastos legalmente excluidos, frente a un objetivo fiscal de superávit primario del 0,25%.

El informe señala que el déficit primario medio durante los cuatro años del mandato de Lula debería ser del 0,8% del PIB, el mejor resultado desde 2011-2014. (Reporte de Marcela Ayres; edición de Gabriel Araujo; Editado en Español por Ricardo Figueroa)