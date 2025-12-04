Brasil prevé un repunte liderado por sector de servicios tras débil PIB del tercer trimestre

BRASILIA, 4 dic (Reuters) - El Ministerio de Hacienda de Brasil dijo el jueves que espera que la economía registre un crecimiento positivo en el cuarto trimestre, apoyada por un ligero repunte de la actividad del sector de los servicios, tras un tercer trimestre más débil de lo esperado.

* El PIB creció un 0,1% en el tercer trimestre respecto a los tres meses anteriores, por debajo del 0,2% previsto en un sondeo de Reuters.

* La secretaría de política económica del Ministerio afirmó que se ha acentuado la ralentización.

* Todavía espera que la brecha de producción se cierre a partir de la segunda mitad de 2025, añadió en un comunicado.

* El Gobierno prevé oficialmente un crecimiento del PIB del 2,2% este año, por debajo del 3,4% de 2024.

* Según la secretaría, los riesgos para la previsión de crecimiento de 2025 se inclinan al alza. (Reporte de Marcela Ayres; Editado en Español por Ricardo Figueroa)