Brasil: Principales titulares de los periódicos para el jueves 30 de octubre
EL PAÍS
-- "Indignación contra Mazón en un tenso funeral por las víctimas"
-- "La redada más sangrienta de Brasil"
EL MUNDO
-- ""Pongamos todos de nuestra parte para evitar que se repita""
-- "Gritos de "asesino" a Mazón pero el PP todavía duda de su futuro"
ABC
-- "El Rey pide rigor para "evitar que se repita""
-- "Moncloa impuso a Montero un comité de crisis de la dana solo con políticos del PSOE y sin expertos"
LA RAZÓN
-- "Felipe VI ante la dana: "Hay que seguir analizando las causas""
LA VANGUARDIA
-- "Dolor e indignación en el homenaje a las víctimas de la dana"
-- "Juan Carlos I se lamenta del vacío familiar en sus memorias"
EL PERIÓDICO
-- ""El causante de la catástrofe es quien omite su deber""
-- "El exgerente del PSOE admite en el TS descontrol en el abono en efectivo"
