Brasil priorizará la negociación tras aranceles comerciales de EEUU

SAO PAULO (AP) — Brasil priorizará las negociaciones comerciales con Estados Unidos para abordar los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump, al tiempo que continúa expandiendo acuerdos comerciales con otros países como una forma de compensar el impacto, informó el jueves una alta funcionaria de comercio exterior.

La secretaria de Comercio Exterior, Tatiana Prazeres, afirmó en un evento en línea organizado por el Consejo Empresarial Brasil-China: "La orientación del ministro y del vicepresidente (Geraldo Alckmin) es negociar, negociar, negociar. Tenemos un diálogo abierto con las autoridades de Estados Unidos".

Las importaciones brasileñas a Estados Unidos enfrentan un arancel del 10% desde la semana pasada. El acero, una de las principales exportaciones de Brasil a Estados Unidos, ha estado sujeto a un arancel del 25% desde marzo.

Estados Unidos es el segundo socio comercial más grande de Brasil, detrás de China. En 2024, el superávit comercial de Estados Unidos con Brasil alcanzó los 28.600 millones de dólares en bienes y servicios.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha declarado públicamente que Brasil no descarta represalias, pero sigue comprometido con el diálogo con Estados Unidos.

Funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministerio de Industria y Desarrollo de Brasil han mantenido reuniones con la administración Trump durante más de cinco semanas, según un alto funcionario que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar públicamente.

Las conversaciones comenzaron después de que Estados Unidos impusiera el arancel del 25% al acero brasileño. Brasil ha argumentado que es un proveedor clave de acero semiterminado para Estados Unidos, subrayando la naturaleza integrada del comercio: por ejemplo, los mismos barcos que llevan carbón estadounidense a Brasil regresan transportando acero semiterminado, crítico para la industria estadounidense. Los funcionarios brasileños también han advertido que penalizar a Brasil podría fortalecer a los competidores asiáticos, particularmente aquellos respaldados por China.

Cuando se anunció el arancel del 10% el 2 de abril, los funcionarios brasileños sintieron cierto alivio, ya que creían que las negociaciones de varias semanas podrían haber ayudado a evitar un escenario peor de aranceles más altos.

Aun así, los impuestos adicionales han generado preocupación e incertidumbre.

Las principales exportaciones de Brasil a Estados Unidos incluyen petróleo crudo, aviones, café, celulosa y carne de res. Se espera que las exportaciones de jugo de naranja también se vean significativamente afectadas, ya que Estados Unidos representa la mayoría de las exportaciones.

Prazeres declaró el jueves que la guerra comercial podría traer algunas oportunidades. "En el pasado, durante la primera versión de la guerra comercial, vimos un aumento en las exportaciones de soja de Brasil a China. Pero ese no es el escenario que esperamos, porque los riesgos son muy significativos", expresó.

Las autoridades brasileñas también están siguiendo el posible impacto de un aumento en las exportaciones asiáticas que ya no están llegando al mercado estadounidense. "Estamos monitoreando cambios significativos y atípicos en los flujos comerciales", agregó Prazeres.

Mientras continúan las conversaciones con Estados Unidos, Brasil también está trabajando para expandir sus acuerdos comerciales con otros países y bloques. Prazeres destacó los acuerdos recientes firmados entre el bloque Mercosur y Singapur en 2023, y la Unión Europea en 2024. El acuerdo con la UE aún debe ser ratificado por los países miembros en ambas regiones.

La semana pasada, el vicepresidente Alckmin indicó que las tensiones comerciales provocadas por los aranceles de Trump podrían ayudar a acelerar la conclusión del acuerdo Mercosur-Unión Europea.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.