Brasil producirá 180 millones de toneladas de soja en 2025/26, según 3Tentos

SAO PAULO, 11 sep (Reuters) -

Los agricultores brasileños producirán 180 millones de toneladas métricas de soja en la temporada 2025/26 y 140 millones de toneladas de maíz, dijo Luiz Dumoncel, presidente de la junta directiva del revendedor de insumos agrícolas y procesador de granos 3Tentos, durante un evento de la industria el jueves.

En un panel, Dumoncel dijo que en términos de clima, ha habido ciertos retrasos en la llegada de las lluvias en el Centro-Oeste, la región productora de granos más importante de Brasil, aunque algunos agricultores ya han comenzado a plantar soja en los campos de regadío. (Reporte de Ana Mano; edición en español de Javier López de Lérida)