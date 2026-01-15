Brasil producirá más de 182,2 millones de toneladas de soja, dice consultora

SAO PAULO, 15 ene (Reuters) -

La producción brasileña de soja en la campaña 2025/26 alcanzará la cifra récord de 182,2 millones de toneladas métricas, unos 4 millones de toneladas por encima de la proyección realizada en noviembre, según una presentación realizada el jueves por la consultora Agroconsult.

Agroconsult, que la semana pasada inició una gira por campos de soja en 14 estados, citó un aumento previsto de los rendimientos de soja a 62,3 sacos por hectárea desde los 60,8 sacos estimados anteriormente para ajustar la proyección. Cada saco pesa 60 kilogramos. (Reporte de Ana Mano, editado en español por Javier Leira)