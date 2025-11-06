Brasil. Productores de Brasil, India y países árabes buscan escenarios de rodaje en la provincia de Valencia.

VALÈNCIA, 6 nov. 2025 (Europa Press)

Un grupo de diez productores y localizadores de la industria audiovisual de Brasil, India y del estudio MAD Solutions (el mayor dedicado al cine de los países árabes) han visitado los municipios de Gandia y Xàtiva, en la provincia de Valencia, en busca de nuevos escenarios de rodaje, con la colaboración de Film Valencia, dependiente de la Diputació.

La comitiva ha recorrido ambos municipios como parte de su estancia en la Comunitat Valenciana en una expedición organizada por el Instituto de Comercio Exterior (Ivace), ha detallado la corporación provincial en un comunicado.

El diputado de Turismo, Pedro Cuesta, ha señalado que estas visitas son "muestra del creciente interés que despierta nuestro territorio actualmente entre la industria audiovisual por el potencial natural y patrimonial de sus municipios, así como de la progresiva consolidación de la provincia de Valencia como destino del turismo de cine, sector donde cada vez dispone de un mejor posicionamiento".

Film Valencia es la plataforma impulsada por la Diputació, que promueve la realización de rodajes cinematográficos y fotografía publicitaria en la provincia. Además, ofrece asesoramiento a los municipios en este ámbito y un directorio digital actualizado con localizaciones, empresas y servicios locales, a disposición de productoras y agentes de la industria audiovisual.