Brasil: Prosegur usará IA para procesar los 50.000 contratos gestionados entre España, Argentina, Brasil y Portugal

MADRID, 18 Ago. 2025 (Europa Press) -

Prosegur ha incorporado la Inteligencia Artificial (IA) para procesar los más de 50.000 contratos que gestiona al año entre España, Argentina, Brasil y Portugal mediante el asistente, denominado LexIA, desarrollado por los ingenieros de la compañía, que tiene como objetivo ayudar a los gestores de compras en el entorno TIC.

En un comunicado, desde la compañía de soluciones de seguridad han explicado que este asistente de inteligencia artificial LexIA aumenta las capacidades de análisis de los empleados por cuatro, reduce el tiempo de consulta de las condiciones contractuales de cualquier documento y permite avanzar en el desarrollo de un repositorio inteligente donde poder obtener información "rápida y precisa".

Así, dará soporte a sus usuarios para realizar análisis de información y de impacto en los cambios regulatorios y del negocio; gestionar el 'scoring' de los riesgos contractuales y la recomendación para negociar con proveedores y clientes; sin olvidar la comparación de documentos de esta índole con el acuerdo marco de la compañía, además de responder a las preguntas genéricas o específicas que se requieran a lo largo de todo el proceso administrativo.

LexIA, basado en procesamiento de lenguaje natural, búsqueda semántica, estructuración de datos, seguridad y cumplimiento normativo, cuenta con la privacidad como elemento "diferenciador", puesto que ha sido diseñado para trabajar en un entorno seguro para la información, al garantizar la confidencialidad del material gestionado.

Además, se trata de una herramienta en constante evolución que, en una primera fase, se encuentra disponible en España, Argentina, Brasil y Portugal, lo que abarca la gestión administrativa de los más de 98.000 empleados con que cuenta Prosegur en esos mercados.

Durante una segunda fase, a lo largo de 2026, el acceso a LexIA se ampliará al resto de los 36 países en los que Prosegur está presente, dando servicio a la plantilla global de 175.000 empleados.

El director global de Transformación y CIO de Prosegur, Miguel Torres, ha explicado que "la transformación digital que experimenta la compañía avanza de la mano de la cultura corporativa, mejorando la experiencia de usuarios y la productividad de los equipos. En concreto, LexIA permitirá aumentar las capacidades del empleado optimizando el tiempo de trabajo que puede dedicar a tareas con mayor valor añadido".

Los agentes de inteligencia artificial son sistemas automatizados diseñados para realizar tareas específicas mediante el procesamiento de grandes volúmenes de datos, aprendizaje automático y agilizan la toma de decisiones autónomas en tiempo real.

Estos agentes, como es el caso de LexIA, "pueden interactuar con los usuarios y sistemas para facilitar el análisis de documentos contractuales complejos, en los que las cláusulas pueden beneficiar el business case.

A su vez, LexIA, también nos permite optimizar procesos, adaptándose a los diferentes contextos y necesidades de la compañía", ha subrayado Torres.