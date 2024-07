Brasil puede "competir contra todos", avisa su eterno capitán Marcelinho Huertas

"!Gracias capitán!", le dijo el seleccionador brasileño, Aleksandar Petrovic, a Marcelinho Huertas, al que le pidió volver al equipo para clasificarlo en el Preolímpico a París-2024. "Podemos competir contra todos", avisa en una entrevista con la AFP antes de debutar contra Francia el sábado.

Clave en la victoria ante Letonia en Riga que significó un billete olímpico, Huertas se convertirá en el segundo jugador más veterano en disputar unos Juegos, con 41 años, solo por detrás del argentino Luis Scola, que jugó en Tokio hace tres años con la misma edad, pero 38 días más.

Pregunta: Casi dos décadas en el equipo nacional brasileño. ¿Cómo ha cambiado el básquet? ¿Y su juego?

Respuesta: "El básquet ha ido cambiando poco a poco, pero jugando no lo notas tanto porque vas adaptándote a los cambios, que son graduales. Pero si miras el básquet de hoy y el de hace 20 años son muy distintos. Yo he cambiado también, físicamente no soy el mismo de hace 20 años ni hace diez pero tengo otras virtudes que me permiten jugar a un alto nivel, aunque no tenga las piernas de hace 20 años".

P: ¿Qué le llevó a pedir personalmente jugar el Preolímpico? ¿Cómo mantiene la ilusión?

R: "La iniciativa de volver a jugar el Preolímpico fue simplemente una cuestión personal, emotiva, del significado de lo que es la selección brasileña para mí... El año pasado en el Mundial las cosas no acabaron como yo quería y me lo merecía. Decidí en el último momento que quería volver a jugar, aunque estaba muy decidido a no hacerlo. La ilusión sigue ahí, sin ella no sería capaz de rendir ni de disfrutar en una cancha de baloncesto. Hay que tenerla siempre, aunque seas joven, un jugador consolidado o veterano. La ilusión tiene que estar para seguir tus sueños y tener éxito".

P: ¿Cómo le ha enriquecido la experiencia? ¿Es mejor el Marcelinho de ahora que el que jugó en los Lakers (2015-2017)?

R. "Haber vivido muchas batallas; Juegos Olímpicos, Mundiales, tener una carrera bastante larga a nivel de clubes y de selección... La experiencia juega un papel muy importante en estos partidos, sobre todo en las eliminatorias. Espero poder estar a mi mejor nivel, físico y técnico, también mental, para poder ayudar a mis compañeros a estar al mejor nivel, y que tengamos el rendimiento esperado. En estos partidos hay muchos nervios y ansiedad, hay que muchas veces ser capaces de bajar las pulsaciones y tener más tranquilidad de lo habitual, para ganar partidos igualados en que cada punto puede valer".

P: Brasil será la bandera sudamericana en el torneo olímpico de básquet. ¿Con qué actuación se iría satisfecho de París?

R: "No creo que tengamos que darnos por satisfechos con cualquier cosa. Todos los equipos que estamos aquí tenemos un nivel muy similar. Está claro que Estados Unidos es el favorito, pero más allá todos creen en sus posibilidades y todos los partidos tendrán un valor muy grande, tanto en la diferencia de puntos como las eliminatorias. Cualquier detalle puede llevarte a la lucha por las medallas o hacerte quedar eliminado. Brasil es capaz de competir contra todos y tenemos que prepararnos como tal. Siempre pensando en el rival y no hacernos películas con las matemáticas".

P: Acaba de renovar en Tenerife hasta 2026. ¿Hasta cuándo le gustaría jugar? ¿En qué momento cree que se planteará parar?

R: "He renovado por dos años más y muy contento de poder estar en un gran club, en una gran isla, es mi hogar ya... Estamos muy a gusto y muy contentos. Quiero disfrutar de estos dos años y el tiempo dirá cuando tenga que dejarlo. De momento me encuentro bien, con hambre e ilusión, es lo que vale. Cuando llegue el momento lo sabré, pero no me pongo una fecha. Quiero tomarlo con calma. Ahora no sé decirlo".

Pm/ma

AFP