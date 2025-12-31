Brasil quiere exportar interiores a China para compensar arancel sobre carne de vacuno

RÍO DE JANEIRO, 31 dic (Reuters) -

Brasil podría solicitar la aprobación para exportar interiores de cerdo y vacuno a China con el fin de compensar el impacto de un arancel recientemente anunciado a las importaciones de carne de res, dijo el miércoles a Reuters un funcionario del Ministerio de Agricultura.

China dijo que impondrá un arancel adicional del 55% a las importaciones de carne de vacuno que superen las cuotas de los principales países proveedores. El secretario de Comercio del Ministerio de Agricultura brasileño, Luis Rusa, dijo que las "medidas de salvaguardia" afectarán a unas 400.000 toneladas de exportaciones brasileñas, según las cifras comerciales de 2025. (Reporte de Rodrigo Viga Gaier; editado en español por Carlos Serrano)