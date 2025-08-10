Brasil: Rechaza acusaciones de EEUU, defiende soberanía

“Un nuevo ataque frontal a la soberanía brasileña y a una democracia que recientemente derrotó un intento de golpe de Estado” que “no cederá ante la presión, independientemente de su origen”, fue la reacción del Ministerio del Exterior, informaron los principales medios brasileños.

En el mensaje publicado el sábado, Washington afirmó que las relaciones entre ambos países se encuentran en un punto muerto debido al “poder dictatorial” usurpado por un magistrado de la Corte Suprema brasileña, Alexandre de Moraes.

La ministra de Relaciones Institucionales de Brasil, Gleisi Hoffmann, también reaccionó poco después con un mensaje en su cuenta oficial X, especificando que “la publicación arrogante del subsecretario de Estado de Estados Unidos (Christopher Landau) es una afrenta gravísima a Brasil, al Supremo Tribunal Federal (STF) y a la verdad”, y agregó que “quien intentó usurpar el poder” en Brasil “fue Jair Bolsonaro”.

“Ningún poder constitucional brasileño es impotente. Al contrario: los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial rechazaron el golpe de Estado del 8 de enero de 2023, el chantaje de Trump, la rebelión de Bolsonaro por la amnistía y las violentas sanciones contra el ministro Alexandre de Moraes y otros ministros del STF”, concluyó Hoffmann.

De Moraes ordenó el arresto domiciliario de Bolsonaro por incumplir las restricciones que le había impuesto previamente.

El expresidente brasileño desmiente por completo las acusaciones sobre su supuesta participación en un golpe de Estado e insiste en que esos cargos están motivados políticamente.

El presidente estadounidense, Donald Trump, incluso impuso mayores aranceles a Brasil que a otros países con el fin de presionar a De Moraes y al resto de los magistrados del Supremo Tribunal Federal (STF) para que desistan de su investigación sobre el expresidente Jair Bolsonaro por presunto complot golpista, mientras que el Departamento de Estado acusó al juez de "violar derechos humanos", perseguir a la oposición y amenazar a la democracia, por el mismo caso. (ANSA).