Brasil rechaza acusaciones de EEUU en investigación comercial y pide diálogo
BRASILIA, 18 ago (Reuters) - El Gobierno de Brasil presentó el lunes una respuesta formal a la investigación iniciada en julio por Estados Unidos en virtud de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 sobre las prácticas comerciales del país sudamericano.
En su respuesta, disponible en el sitio web del Representante de Comercio de Estados Unidos, el Gobierno brasileño dijo que "rechaza las alegaciones formuladas en el aviso de inicio", e instó al "USTR a reconsiderar el inicio de esta investigación y entablar un diálogo constructivo". (Reporte de Lisandra Paraguassu en Brasilia y Andre Romani en Sao Paulo; Editado en español por Javier Leira)
