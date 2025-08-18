LA NACION

Brasil rechaza acusaciones de EEUU en investigación comercial y pide diálogo

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Brasil rechaza acusaciones de EEUU en investigación comercial y pide diálogo
Brasil rechaza acusaciones de EEUU en investigación comercial y pide diálogo

BRASILIA, 18 ago (Reuters) - El Gobierno de Brasil presentó el lunes una respuesta formal a la investigación iniciada en julio por Estados Unidos en virtud de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 sobre las prácticas comerciales del país sudamericano.

En su respuesta, disponible en el sitio web del Representante de Comercio de Estados Unidos, el Gobierno brasileño dijo que "rechaza las alegaciones formuladas en el aviso de inicio", e instó al "USTR a reconsiderar el inicio de esta investigación y entablar un diálogo constructivo". (Reporte de Lisandra Paraguassu en Brasilia y Andre Romani en Sao Paulo; Editado en español por Javier Leira)

LA NACION
Más leídas
  1. Laplace: la emoción que lo invade al recordar a la vedette, la felicidad que le dan sus nietos y los regalos de las fans
    1

    Víctor Laplace: la emoción que lo invade al recordar a Nélida Lobato, la felicidad que le dan sus nietos y los regalos de las fans

  2. La Fórmula 1 analizó el trabajo de la escudería Alpine y le hizo un “guiño” a Colapinto
    2

    La F1 analizó a Alpine y le hizo un “guiño” a Colapinto: un coche sin ritmo, turbulencias internas

  3. Katja Alemann salió al cruce de Guillermo Francella tras el estreno de Homo Argentum
    3

    Katja Alemann salió al cruce de Guillermo Francella tras el estreno de Homo Argentum: “No es un artista”

  4. Reina del Carnaval y la Naranja, el cruce con Kiciloff, las clases particulares con Milei y la tapa de Playboy
    4

    Virginia Gallardo candidata. Reina del Carnaval y la Naranja, el cruce con Kiciloff, las clases particulares con Milei y la tapa de Playboy

Cargando banners ...